Udinese-Parma LE ULTIME | Cuesta riabbraccia Pellegrino Nicolussi Caviglia in regia

Nella partita tra Udinese e Parma, l'allenatore spagnolo ha sottolineato che la squadra non vince da sei gare e ha espresso la volontà di tornare alla vittoria. Durante la conferenza stampa, ha ricordato che i tre punti mancano alla sua squadra da diverso tempo. Tra i giocatori in campo, Cuesta è tornato a riabbracciare Pellegrino, mentre Nicolussi Caviglia è stato schierato in regia.

Tornare a vincere: il messaggio di Carlos Cuesta alla vigilia è stato chiaro. "I tre punti ci mancano da sei gare" ha detto l'allenatore spagnolo in conferenza stampa. Missione non semplice, davanti al Parma che va a caccia di continuità ci sarà l'Udinese, tra le squadre più in forma del.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Lazio-Parma LE ULTIME | Cuesta pensa a Bernabé e Nicolussi CavigliaIn mediana con Keita pronti Adrina e Hans che insidia Sørensen L'allenatore del Parma deve tornare a fare punti ma di fronte avrà uno degli avversari... Leggi anche: Parma-Juventus LE ULTIME | Difesa a quattro, c'è Nicolussi Caviglia Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Udinese-Parma, under 18 a 5 €; Udinese-Parma: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Udinese-Parma: chi gioca titolare e le ultime su Zaniolo, Atta, Davis, Nicolussi Caviglia, Strefezza e Pellegrino; Udinese-Parma, le probabili formazioni della partita di Serie A. Udinese-Parma LE ULTIME | Torna Pellegrino, a caccia della doppia cifraTornare a vincere: il messaggio di Carlos Cuesta alla vigilia è stato chiaro. I tre punti ci mancano da sei gare ha detto l'allenatore spagnolo in conferenza stampa. Missione non semplice, davanti ... parmatoday.it Udinese-Parma, le formazioni ufficiali della partita di Serie AA inaugurare il sabato della 33^ giornata di Serie A, alle ore 15, è Udinese-Parma. Dopo la vittoria di San Siro contro il Milan, Runjaic deve rinunciare a Davis per infortunio: davanti Zaniolo è l'un ... sport.sky.it Starting XI I primi 11 di Udinese Parma #UdineseParma x.com Arrivate le formazioni ufficiali per il match delle 15 tra Udinese e Parma Le scelte dei tecnici facebook