Udinese-Parma le pagelle | Elphege che ingresso 7 Male Zaniolo 4,5

Da gazzetta.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Udinese e Parma, il debutto del francese Elphege nel secondo tempo è stato positivo, ricevendo un voto di 7. I bianconeri sono apparsi poco lucidi, mentre Zaniolo ha ottenuto un 4,5. Le pagelle evidenziano le prestazioni dei singoli giocatori, con alcune notevoli e altre meno convincenti. La gara si è conclusa con queste valutazioni, senza ulteriori approfondimenti.

Il francese decisivo appena entrato nel secondo tempo. Bianconeri poco lucidi. Ecco promossi e bocciati della sfida.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Udinese-Parma, le pagelle: Elphege che ingresso, 7. Male Zaniolo, 4,5

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