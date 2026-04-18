Udinese-Parma le pagelle | Elphege che ingresso 7 Male Zaniolo 4,5
Nella partita tra Udinese e Parma, il debutto del francese Elphege nel secondo tempo è stato positivo, ricevendo un voto di 7. I bianconeri sono apparsi poco lucidi, mentre Zaniolo ha ottenuto un 4,5. Le pagelle evidenziano le prestazioni dei singoli giocatori, con alcune notevoli e altre meno convincenti. La gara si è conclusa con queste valutazioni, senza ulteriori approfondimenti.
Il francese decisivo appena entrato nel secondo tempo. Bianconeri poco lucidi. Ecco promossi e bocciati della sfida.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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