Udinese-Parma le pagelle | Elphege che ingresso 7 Male Zaniolo 4,5

Nella partita tra Udinese e Parma, il debutto del francese Elphege nel secondo tempo è stato positivo, ricevendo un voto di 7. I bianconeri sono apparsi poco lucidi, mentre Zaniolo ha ottenuto un 4,5. Le pagelle evidenziano le prestazioni dei singoli giocatori, con alcune notevoli e altre meno convincenti. La gara si è conclusa con queste valutazioni, senza ulteriori approfondimenti.