Alle 15, allo stadio Bluenergy, si gioca la partita tra Udinese e Parma valida per la 33ª giornata di campionato. Le formazioni ufficiali sono state rese note, con l’allenatore dell’Udinese che ha deciso di schierare Zaniolo dal primo minuto, mentre quello del Parma ha deciso di reintegrare Pellegrino dopo un periodo di assenza. Cuesta torna a disposizione dell’Udinese, che si prepara a scendere in campo con queste scelte.

Il sabato della 33ª giornata di Serie A si apre al Bluenergy Stadium con la sfida tra Udinese e Parma. I friulani si affidano a Okoye tra i pali, protetto dalla consueta difesa a tre composta da Kristensen, Kabasele e Solet. A centrocampo Runjaic sceglie Piotrowski e Karlstrom, con Ehizibue e Kamara sulle corsie esterne. Sulla trequarti agiranno Ekkelenkamp e Atta alle spalle di Zaniolo, schierato come punta centrale. Cuesta risponde con Suzuki in porta e una linea difensiva formata da Troilo, Circati e Valenti, affiancati sulle fasce da Delprato e Valeri. In mediana ci sono Bernabé, Nicolussi Caviglia e Keita, mentre in attacco c'è la conferma di Strefezza, al fianco ritorna Pellegrino.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Udinese-Parma, le formazioni ufficiali: Runjaic con Zaniolo, Cuesta ritrova Pellegrino

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