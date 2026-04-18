Formazioni ufficiali Udinese Parma le scelte di Runjai? e Cuesta per la sfida di Serie A

Le formazioni ufficiali di Udinese e Parma sono state rese note in vista della partita valida per la 33ª giornata del campionato di Serie A 202526. La sfida si svolgerà nel fine settimana e vedrà in campo le scelte tecniche di Runjai? e Cuesta, che hanno deciso gli undici titolari per entrambe le squadre. La partita si svolgerà allo stadio di casa dell’Udinese.

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