Alle 12.30 si gioca al Bluenergy la partita tra Udinese e Como, valida per la 31ª giornata di campionato. L’allenatore dell’Udinese ha deciso di schierare Zaniolo come attaccante centrale, mentre ha confermato Douvikas tra i titolari. Per il Como, l’allenatore ha scelto la formazione ufficiale, ma i dettagli non sono stati ancora resi noti. Le formazioni sono state annunciate poco prima del calcio d’inizio.

Udinese e Como si affrontano al Bluenergy Stadium per la 31ª giornata di Serie A. Runjaic, reduce da una bella vittoria esterna contro il Genoa, conferma Okoye in porta e schiera in difesa Kristensen, Kabasele e Solet. In mezzo agiranno Karlstrom e Piotrowski, affiancati sulle corsie laterali da Ehizibue e Kamara. In avanti, vista la squalifica di Davis, il riferimento sarà Zaniolo, supportato alle spalle da Atta ed Ekkelenkamp. Fabregas, alla ricerca della sesta vittoria consecutiva in campionato, risponde con Butez in porta, protetto da Smolcic, Kempf, Carlos e Valle. In mediana spazio a Perrone e Da Cunha, mentre sulla trequarti ci saranno Diao, Caqueret e Paz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Udinese-Como, le formazioni ufficiali: Runjaic con Zaniolo centravanti. Fabregas conferma Douvikas

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Udinese-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa partita tra Udinese e Como è in programma alle ore 12.30 al Bluenergy Stadium e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. tuttosport.com

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