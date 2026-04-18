Udinese - Parma 0-1 | prima perla di Elphege

Nella partita tra Udinese e Parma, terminata con il punteggio di 0-1, il gol decisivo è stato segnato da Elphege. La gara si è svolta alla Dacia Arena e rappresenta la sesta vittoria fuori casa per la squadra emiliana in questa stagione. Con questa vittoria, il Parma si avvicina con maggiore tranquillità alla conquista della salvezza. La partita si è conclusa senza ulteriori reti o episodi rilevanti.