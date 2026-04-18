Udinese - Parma 0-1 | prima perla di Elphege
Nella partita tra Udinese e Parma, terminata con il punteggio di 0-1, il gol decisivo è stato segnato da Elphege. La gara si è svolta alla Dacia Arena e rappresenta la sesta vittoria fuori casa per la squadra emiliana in questa stagione. Con questa vittoria, il Parma si avvicina con maggiore tranquillità alla conquista della salvezza. La partita si è conclusa senza ulteriori reti o episodi rilevanti.
Udine, 18 aprile 2026 - La sesta sinfonia del Parma risuona alla Dacia Arena. La squadra di Carlos Cuesta firma l’ennesimo successo in trasferta e può iniziare a intravedere con maggiore serenità il traguardo della salvezza. Dopo un primo tempo povero di occasioni e di ritmo, la gara si accende a inizio ripresa: la scintilla porta la firma di Nesta Elphege, che realizza il gol decisivo. Per l’attaccante si tratta del primo centro in Serie A, arrivato alla sua quarta presenza. Con questo successo il Parma sale a quota 39 punti, portandosi a +12 su Cremonese e Lecce, mentre per l’Udinese sfuma l’opportunità di effettuare il sorpasso su Lazio e Sassuolo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Parma-Udinese 0-2: gol e highlights | Serie A
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