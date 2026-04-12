Parma Cuesta prima del match con il Napoli | Dobbiamo centrare il risultato Elphege deve essere se stesso vi svelo questo su di lui

Prima della partita tra Parma e Napoli, il difensore del Parma Carlos Cuesta ha parlato ai microfoni di DAZN. Ha sottolineato l’importanza di ottenere un risultato positivo e ha chiesto ai tifosi di sostenere la squadra. Cuesta ha anche parlato di un suo compagno di squadra, evidenziando che deve mantenere la sua spontaneità in campo. Le sue dichiarazioni sono state fatte poco prima dell’inizio della sfida.

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