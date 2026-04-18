Udinese-Parma 0-1 LE PAGELLE | Nesta che impatto | decisivo come Suzuki

Nella partita tra Udinese e Parma, termina con una vittoria per 1-0 a favore dei gialloblù. La partita si è conclusa con un gol decisivo di Suzuki, che ha ricevuto un voto di 7 nelle pagelle. Nella prima metà del match, Suzuki ha effettuato una buona uscita sui piedi di Ekkelenkamp al 15° minuto.