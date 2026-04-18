Udinese-Parma 0-1 LE PAGELLE | Nesta che impatto | decisivo come Suzuki
Nella partita tra Udinese e Parma, termina con una vittoria per 1-0 a favore dei gialloblù. La partita si è conclusa con un gol decisivo di Suzuki, che ha ricevuto un voto di 7 nelle pagelle. Nella prima metà del match, Suzuki ha effettuato una buona uscita sui piedi di Ekkelenkamp al 15° minuto.
Ecco le pagelle di Udinese-Parma 0-1Suzuki 7 - Buona uscita sui piedi di Ekkelenkamp al quarto d’ora. Non ha tanto lavoro da fare nel primo tempo. Nel secondo Atta - dopo un paio di dribbling in bello stile - gli calcia addosso. E la traversa lo salva su colpo di testa di Gueye. Decisivo su.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Parma-Udinese 0-2: gol e highlights | Serie A
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