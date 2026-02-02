Udinese-Roma 1-0 le pagelle | Soulé 5 è spento Ekkelenkamp 7,5 decisivo

La Roma cade 1-0 sul campo dell’Udinese e perde il quarto posto. I giallorossi non sono riusciti a imporre il loro gioco e hanno sofferto molto, lasciando spazio alle scelte decisive dei padroni di casa. Soulé ha avuto una brutta giornata, mentre Ekkelenkamp si è distinto come il migliore in campo, portando la squadra avanti con le sue azioni. La sconfitta pesa molto, anche perché permette alla Juventus di avvicinarsi.

La Roma crolla 1-0 sul campo dell'Udinese e perde e cede il quarto posto alla Juventus. Una partita di sofferenza per i giallorossi che non riescono a mettere la solità qualità in campo e creano poco. Decisivo il gol di Ekkelenkamp su punizione, complice la deviazione della barriera che manda fuorigioco Svilar. Nel finale Cristante pareggia ma il gol viene annullato per il fuorigioco precedente di Tsimikas. Poi allo scadere Okoye compie un autentico miracolo che nega il pareggio a Mancini. Tre punti preziosi per l'Udinese, per la Roma è certamente un passo indietro o magari un incidente di percorso. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Udinese-Roma 1-0, le pagelle: Soulé (5) è spento, Ekkelenkamp (7,5) decisivo, Approfondimenti su Udinese Roma Roma–Sassuolo 2-0, le pagelle: Koné domina, Soulé decisivo La Roma ha ottenuto una vittoria di 2-0 contro il Sassuolo, con una prestazione che ha mostrato crescita nel corso della partita. Udinese-Roma, le pagelle: Svilar il migliore, attacco spento La Roma perde 1-0 contro l’Udinese al Bluenergy Stadium. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Udinese Roma Argomenti discussi: Udinese-Roma: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Stasera Udinese-Roma sarà trasmessa in diretta su NOW; Calcio Live News: Ronaldo sciopera, Conte punzecchia Allegri, in campo Udinese-Roma (1-0); Dove vedere la Roma stasera in diretta streaming su DAZN | DAZN News IT. L'Udinese ridimensiona la Roma: 1-0 firmato Ekkelenkamp, che parata di Okoye nel recuperoL’Udinese supera la Roma 1-0 al Bluenergy Stadium e rallenta la corsa Champions dei giallorossi al termine di una gara intensa, tirata e combattuta.. tuttomercatoweb.com Udinese-Roma 1-0, gol e highlights: la decide una punizione di EkkelenkampSfida particolarmente equilibrata a Udine anche se la squadra di Runjaic è stata più intraprendente nei primi 45' con conclusioni pericolose di Atta. Una chance per i giallorossi con un tiro di Malen ... sport.sky.it #Udinese-#Roma, infortunio muscolare per #Davis: esce tra le lacrime - facebook.com facebook #Udinese- #Roma, le formazioni ufficiali x.com

