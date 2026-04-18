Udinese-Parma 0-1 gol decisivo di Elpeghe

Il Parma ha conquistato una vittoria per 1-0 contro l'Udinese durante la 33ª giornata di Serie A, grazie a un gol di Elpeghe. La partita si è svolta al Blu Energy Stadium, con il Parma che ha ottenuto i tre punti in trasferta. La squadra gialloblù ha così interrotto una serie di risultati senza vittoria e si è portata a casa il successo.

Il Parma torna al successo in serie A. Al Blu Energy Stadium la formazione gialloblù di Cuesta ha battuto 1-0 l’Udinese in trasferta, nella gara valida per la 33esima giornata di serie A. Decide la rete di Elpeghe al 51'. I ducali, reduci dal doppio pareggio con la Lazio e il Napoli, non vincevano in campionato da circa due mesi, dal 22 febbraio nella gara vinta a San Siro contro il Milan. Il Parma sale a 39 punti, l’Udinese resta ferma a 43. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Udinese-Parma 0-1, gol decisivo di Elpeghe Parma-Udinese 0-2: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Diretta gol Serie A LIVE: in campo Udinese ParmaCalciomercato Lazio, clamoroso retroscena per i biancocelesti! Lotito aveva in pugno Olise: tutti i dettagli Tonali svela: «Dopo la mia squalifica ho... Diretta gol Serie A LIVE: alle 15 in campo Udinese ParmaCalciomercato Lazio, clamoroso retroscena per i biancocelesti! Lotito aveva in pugno Olise: tutti i dettagli Tonali svela: «Dopo la mia squalifica ho... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Udinese-Parma: probabili formazioni e statistiche; La preview di Udinese-Parma; Udinese-Parma: convocati e probabili formazioni; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Udinese - Parma 0-1: prima perla di ElphegeIl primo gol in Serie A del francese regala tre punti fondamentali a Cuesta: emiliani a +12 dalla zona retrocessione ... sport.quotidiano.net DIRETTA | Udinese Parma (risultato 0-0) video streaming tv: Zaniolo-Strefezza! (Serie A, oggi 18 aprile 2026)Serie A, Diretta Udinese Parma, streaming video tv: dopo il pareggio col Napoli, gli emiliani sfideranno i bianconeri (18 aprile 2026) ... ilsussidiario.net BREAKING – Parma, Pellegrino sostituito nell’intervallo contro l’Udinese: ecco cos’è successo Leggi qui https://shorturl.at/z2o5m - facebook.com facebook #Udinese 0-1 #Parma : Nesta Elphege! #UdineseParma #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com