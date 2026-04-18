Diretta gol Serie A LIVE | alle 15 in campo Udinese Parma

Alle 15 si gioca la partita tra Udinese e Parma, valida per la 33esima giornata di Serie A. La diretta gol offre aggiornamenti in tempo reale sui risultati, le azioni principali e le decisioni arbitrali di entrambe le squadre. La cronaca live permette di seguire l'andamento del match con sintesi, tabellino e moviola, offrendo un quadro completo di quanto accade in campo durante questa fase del campionato.

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