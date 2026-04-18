Diretta gol Serie A LIVE | in campo Udinese Parma

Nella 33esima giornata di Serie A, le partite di Udinese e Parma sono state trasmesse in diretta, con aggiornamenti su risultati, moviole e cronaca in tempo reale. La giornata ha visto diverse sfide, con confronti tra le principali squadre del campionato e variazioni nei punteggi. La copertura si è concentrata sui dettagli delle partite, offrendo una visione immediata e completa degli eventi sul campo.

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