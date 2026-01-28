Nesta Elphege Parma | ducali scatenati! È fatta per un altro colpo di mercato chi è e tutti i dettagli dell’operazione

Il Parma ha ufficializzato l’acquisto di Nesta Elphege. La società ducale ha chiuso l’affare nelle ultime ore di mercato, sorprendendo tutti. Il giocatore arriva con l’obiettivo di rinforzare la rosa e portare nuova energia alla squadra. Le trattative sono state rapide e intense, e ora il Parma può contare su un nuovo elemento pronto a scendere in campo.

