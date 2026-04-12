Nel pomeriggio si sono verificati accesi disaccordi dopo la partita tra Parma e Napoli, in particolare riguardo a un episodio che ha coinvolto un giocatore di Parma. L’arbitro non ha assegnato un rigore su un’azione che ha visto protagonista un calciatore di Parma, e le proteste sono state intense tra i tifosi e i giocatori locali. Un esperto ha poi analizzato la decisione dell’arbitro, dando spiegazioni sul motivo per cui non è stato concesso il calcio di rigore.

di Luca Fioretti Parma Napoli, le forti proteste per il tocco di mano di Buongiorno e la mancata assegnazione del rigore spiegata dall’esperto. Cosa è successo. Parma Napoli, valida per la 32 giornata di campionato, ha scatenato fortissime polemiche: la panchina gialloblù è esplosa infatti per le accese proteste dovute a un sospetto contatto avvenuto in area. Alessandro Buongiorno è stato il protagonista dell’episodio. I padroni di casa hanno espresso il proprio totale dissenso contro la decisione del direttore di gara Marco Di Bello, con l’arbitro che non ha fischiato ignorando le lamentele della compagine locale. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Analizzando molto attentamente l’azione incriminata, la dinamica risulta estremamente chiara.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Parma Napoli, il tocco di mani di Buongiorno scatena fortissime polemiche tra i ducali: cosa è successo nel pomeriggio

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