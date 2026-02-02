Cremonese-Inter Audero parla dopo il petardo | Ora sto bene poteva andare molto peggio

Emil Audero, portiere della Cremonese, ha parlato dopo essere stato colpito da un petardo durante la partita contro l’Inter. L’estremo difensore si è rialzato e ha rassicurato sui suoi condizioni, spiegando che ora sta bene e che la situazione poteva andare molto peggio. L’episodio ha fatto scalpore, ma Audero ha voluto tranquillizzare i tifosi e i compagni.

Emil Audero, portiere della Cremonese, è stato vittima di uno spiacevole episodio in occasione del match di ieri sera contro l’Inter: il portiere dei grigiorossi è infatti rimasto a terra dopo essere stato colpito da un petardo. Guarda il video con le sue dichiarazioni. Dopo lo spavento dei primi istanti, ecco il messaggio volto a rassicurare i tifosi. “Adesso sto bene e ringrazio chi mi è stato vicino”: Emil Audero ha commentato l’episodio che lo ha visto (sfortunatamente) protagonista contro l’Inter. All’inizio del secondo tempo, infatti, il portiere della Cremonese si è accasciato al suolo, stordito dall’esplosione di un petardo nei pressi della sua area di rigore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cremonese-Inter, Audero parla dopo il petardo: “Ora sto bene, poteva andare molto peggio” Approfondimenti su Cremonese Inter I ‘tifosi’ dell’Inter attaccano il portiere cremonese Audero con un petardo Gli spettatori dell’Inter hanno lanciato un petardo in campo durante la partita contro la Cremonese. Petardo contro Audero in Cremonese-Inter: attese sanzioni per il tifo nerazzurro Durante la partita tra Cremonese e Inter, un petardo è stato lanciato contro il portiere nerazzurro Audero. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Cremonese Inter Argomenti discussi: Audero colpito da un petardo in Cremonese-Inter, Marotta: Gesto insulso e clamoroso; Audero colpito da un petardo durante Cremonese-Inter: la ricostruzione; Petardo colpisce Audero, paura in Cremonese-Inter: cos'è successo; Petardo su Audero: il teppista ha perso tre dita, sarà arrestato. Multa all'Inter, punizioni per la curva. Audero parla dopo il petardo: Poteva andare peggio ma sono fatti che non possono accadereEmil Audero parla per la prima volta dopo l'episodio avvenuto nella serata di ieri durante il match perso dalla sua Cremonese contro l'Inter.. tuttomercatoweb.com Cremonese, caso Audero, interviene il Viminale: verso una stretta senza precedenti sulla tifoseria dell’InterUn segnale chiaro è arrivato dalla decisione di anticipare a oggi la riunione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, inizialmente prevista per martedì. La scelta evidenzia la gravi ... gonfialarete.com Petardo in Cremonese-Inter: tifoso nerazzurro piantonato in ospedale e ferito gravemente - facebook.com facebook Cremonese-Inter, tifoso lancia petardo in campo: ferito il portiere Audero e lo stesso tifoso, ora piantonato in ospedale. Identificato, rischia DASPO e denuncia. #petardo x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.