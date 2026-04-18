Udine sul podio del debate alla Bocconi | vincono le studentesse del Marinelli

Mercoledì 15 aprile si è svolta la finale di GenerazioneEU 2026 presso l'Università Bocconi, con un’aula trasformata in un’arena di discussione e un pubblico attento. La competizione ha visto protagoniste studentesse del liceo Marinelli, che hanno ottenuto il primo posto. Durante l’evento, i partecipanti hanno affrontato interventi e repliche in un clima di confronto serrato, con cronometri a segnare i tempi di intervento.

Un'aula della Bocconi trasformata in un'arena di idee, un pubblico attento e cronometri che scandiscono interventi e repliche: così si è chiusa mercoledì 15 aprile la finale di GenerazioneEU 2026, progetto promosso dall'Università Bocconi attraverso la Cattedra Achille e Giulia Boroli di Studi.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Debate: studenti del Volta vincono la finale regionaleL’Istituto d’Istruzione Superiore Alessandro Volta ha ottenuto un risultato di rilievo nel recente concorso regionale di dibattito, portando i propri... Ginnastica artistica, gli USA vincono il Trofeo di Jesolo. Italia sul podio con la seconda squadra, faticano le titolariGli USA hanno vinto la gara a squadre seniores del prestigiosissimo Trofeo di Jesolo 2026, la Classica della Polvere di Magnesio giunta alla... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Udine sul podio del debate alla Bocconi: vincono le studentesse del Marinelli; Sir John Eliot Gardiner sul palco al Teatrone per un omaggio a Bach; Gran prix U14 'Kinder joy of moving' di Sciabola: 4 atleti pugliesi sul podio a San Severo; I concerti dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, sul podio del Politeama il direttore armeno Karen Durgaryan. LE FOTO PIU' BELLE DI INSTAGRAM Buongiorno da Udine #friuli #friulioggi facebook [STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Magnitudo tra 2.8 e 3.3 ore 17:23 IT del 17-04-2026, prov/zona Udine #INGV_45605012 x.com