Maxi blitz della Guardia di Finanza a Udine | oltre 10mila articoli di carnevale sequestrati

La Guardia di Finanza di Udine ha sequestrato oltre 10.000 articoli di carnevale, perché molti di essi non rispettavano le norme di sicurezza. Durante il controllo, i finanzieri hanno trovato maschere, accessori e gadget ancora impacchettati, pronti per essere venduti nelle prossime settimane. Alcuni prodotti presentavano difetti evidenti, come colori troppo forti e materiali non certificati. Il sequestro è avvenuto in diversi negozi della città, dove si sospettava la presenza di merce contraffatta.

Maschere, accessori e prodotti destinati al Carnevale pronti per finire sugli scaffali, ma privi dei requisiti minimi di sicurezza. La Guardia di Finanza di Udine ha sequestrato circa 10mila articoli non conformi nell’ambito dell’operazione “Dietro la maschera”. I controlli, condotti dalle Fiamme Gialle del Comando provinciale di Udine, hanno interessato numerose attività commerciali del territorio, con verifiche mirate proprio sui prodotti tipici del periodo carnevalesco. Nel mirino dei finanzieri sono finite soprattutto le carenze informative previste dal Codice del consumo. In diversi casi mancavano indicazioni obbligatorie come il luogo di origine, i dati del produttore o dell’importatore, le istruzioni per l’uso e le avvertenze di sicurezza.🔗 Leggi su Udinetoday.it Maxi-blitz della Guardia di Finanza a Messina: sequestrati oltre 13.000 articoli natalizi "pericolosi" Maxi-blitz della Guardia di Finanza di Messina: sequestrati oltre 13.000 articoli natalizi "pericolosi" Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Frode e riciclaggio, maxi sequestro di auto, case e conti correnti. Nei guai cinque cittadini cinesi; Argento a prezzo stracciato e fatture false: così è nata una frode da 15 milioni; Operazione Black Silver, scoperta frode nel commercio di argento: maxi sequestro da 15 milioni anche a Catania e Messina; Maxi operazione contro il mercato nero dell'argento, sequestratati 15,7 milioni di euro e 15 indagati: coinvolta anche Pescara [FOTO-VIDEO]. Salerno, maxi blitz della Guardia di Finanza: sequestrate oltre 18 tonnellate di falso olio extravergineL'operazione è scattata al porto di Salerno, denunciato il titolare di una ditta olearia abruzzese per frode in commercio ... infocilento.it Blitz della Guardia di Finanza: Amazon sotto accusa per evasione fiscale in ItaliaNuova indagine fiscale su Amazon in Italia: perquisizioni e sequestri per presunta evasione tra 2019 e 2024, l'azienda nega irregolarità. tech.everyeye.it Nuova indagine fiscale su Amazon in Italia: perquisizioni e sequestri per presunta evasione tra 2019 e 2024, l'azienda nega irregolarità. https://tech.everyeye.it/notizie/blitz-guardia-finanza-amazon-accusa-maxi-evasione-fiscale-italia-859446.htmlutm_med facebook Blitz della Guardia di Finanza. Scoperto un sistema di false fatturazioni che ha generato profitti illeciti per dieci milioni di euro. Coinvolte otto società del settore tessile. Tra le accuse: omessa dichiarazione, riciclaggio x.com