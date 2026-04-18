Ucraina uomo apre il fuoco in un supermercato a Kiev Diversi morti

Un uomo ha sparato in un supermercato nel quartiere Holosiivskyi di Kiev, causando la morte di diverse persone e ferendo altre, tra cui una bambina. La polizia ha intervenuto sul posto e sta effettuando indagini sull’accaduto. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sull’identità dell’aggressore. La situazione resta sotto controllo mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

(Adnkronos) – Diverse persone sono morte e altre, tra cui una bambina, sono rimaste ferite dopo che un uomo ha aperto il fuoco in un supermercato nel quartiere Holosiivskyi di Kiev. Lo ha riferito il sindaco della capitale ucraina, Vitaliy Klitschko, in una nota citata dall'emittente Rbc. "È in corso un'operazione speciale per arrestare l'uomo che. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Notizie correlate

Svizzera, autobus prende fuoco: diversi morti e feriti. Testimoni: "Uomo si è dato fuoco"Diversi passeggeri sono morti e altri sono rimasti feriti in un incendio su un autobus postale avvenuto intorno alle 18.

Mosca lancia 400 droni contro l’Ucraina: due morti e diversi feriti tra Kiev e Leopoli. Bombardato un sito UnescoMosca ha lanciato un attacco massiccio contro l’Ucraina in pieno giorno, con 400 droni che hanno colpito diverse città, tra cui Kiev e Leopoli.

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Turchia, 14enne entra in una scuola media e apre il fuoco, poi si suicida: nove morti e 13 feriti.

Ucraina, uomo apre il fuoco in un supermercato a Kiev. Diversi mortiDiverse persone sono morte e altre, tra cui una bambina, sono rimaste ferite dopo che un uomo ha aperto il fuoco in un supermercato nel quartiere Holosiivskyi di Kiev. Lo ha riferito il sindaco della ... adnkronos.com

il re svedese Carlo XVI Gustavo in visita in Ucraina (Epa)Le notizie sul conflitto tra Russia e Ucraina di sabato 18 aprile, in diretta. Kiev: «Mosca prepara l'offensiva, entro settembre vuole tutto il Donbass». Tregua finita, Putin colpisce Odessa, la capit ... corriere.it