Il leader di un partito ha dichiarato che è necessario raggiungere un accordo di pace in Ucraina. Ha anche affermato che, in seguito, bisogna acquistare gas russo, ritenendo questa opzione più vantaggiosa per le imprese e i cittadini del paese. La posizione è stata espressa in un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui tempi previsti. La questione energetica e diplomatica rimane al centro del dibattito politico.

E’ una “follia comprare gas americano, che costa tantissimo, quando c’è gas disponibile che costa molto meno, il gas russo”, ma l’Italia non potrà comprarlo finché non viene siglato un accordo di pace tra Mosca e l’Ucraina. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte a margine di ‘Nova’.”In queste condizioni non sarebbe serio per l’Italia – ha spiegato – noi non abbiamo un doppio standard in politica internazionale”, dal momento che “la Russia ha aggredito l’Ucraina”. “Noi – ha ricordato – siamo stati sempre favorevoli alle sanzioni economiche e finanziarie e riteniamo un fallimento la gestione di questo conflitto perché dall’inizio occorreva una svolta negoziale”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Ucraina, Conte: ‘serve accordo di pace, poi dobbiamo comprare gas russo’

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