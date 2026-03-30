Giuseppe Conte ha annunciato di non voler più acquistare gas dalla Russia, rafforzando così il suo sostegno all’Ucraina. La sua posizione si differenzia dalle dichiarazioni precedenti, generando attenzione nelle analisi politiche. Le sue dichiarazioni sono state rese pubbliche attraverso una conferenza stampa, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità di questa decisione.

Giuseppe Conte, già Visconte dimezzato ai tempi del tragicomico e poltaceo governo giallofucsia, non smette di sbalordirci. Sembrava che, sia pure tardivamente, avesse capito il cuore della questione ucraina e, segnatamente, della palese assurdità della avversione verso la Russia da parte dell'Italia e dell'Europa. E invece ora ricasca nel solito errore, ribadendo piena vicinanza all'Ucraina e, di più, chiarendo che non bisogna in alcun caso acquistare gas dalla Russia. Politicamente parlando, Giuseppe Conte si rivela un campione indiscusso di piroette e di repentine strambate. Proprio come, a suo tempo, aveva difeso la causa... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Giuseppe Conte ci ripensa e sostiene l'Ucraina: dice no al gas russo e compie l'ennesima piroetta

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