L' ultima boutade di Conte ecco cosa ignora sul gas russo

Il leader del Movimento 5 Stelle ha recentemente affrontato in Aula il tema del gas russo, proponendo alcune soluzioni. Nel suo intervento, ha evidenziato alcune posizioni e critiche riguardo alla gestione delle forniture energetiche e alle scelte politiche adottate finora. Tuttavia, alcune sue affermazioni sembrano omettere dettagli importanti sul ruolo dell'importazione di gas e sulle alternative disponibili nel panorama energetico nazionale.

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in un intervento in Aula per ovviare ai problemi di approvigionamento energetico del nostro Paese apre al gas russo, invitando la premier Meloni "a parlare coi suoi colleghi e a promuovere una svolta negoziale in Ucraina, che a noi serve come il pane, perché un attimo dopo dobbiamo certo acquistare il gas russo, perché è molto più conveniente anche rispetto al gas americano". Dialogando coi cronisti alla Camera ha chiarito il proprio ragionamento: "Nella prospettiva di una svolta negoziale, una volta concluso quell'accordo, secondo me si può comprare il gas russo che è molto più economico. Ma dopo il trattato". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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