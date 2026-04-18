Ucciso in strada L’ultimo saluto ad Ambrosino

Il paese si prepara oggi a salutare Enzo Ambrosino, un uomo di 30 anni ucciso una settimana fa in strada. Le circostanze dell'omicidio sono ancora al centro delle indagini, mentre la comunità si raccoglie per l'ultimo saluto. L’evento si svolge in un clima di dolore e incertezza, con amici e parenti che si stringono attorno alla famiglia. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella zona.

Il paese si prepara oggi a salutare Enzo Ambrosino (nella foto), il trentenne ucciso una settimana fa in circostanze ancora al centro delle indagini, in un clima che resta sospeso tra dolore e interrogativi. Le esequie saranno celebrate questa mattina, alle 10, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, dove amici, familiari e conoscenti si ritroveranno per il commiato. Mezz’ora prima, alle 9.30, il raccoglimento del Santo Rosario aprirà una giornata che si annuncia carica di tensione emotiva. Il nome di Enzo, negli ultimi giorni, è diventato quello di una vittima attorno a cui si addensano ombre e ricostruzioni ancora frammentarie. Una morte violenta, improvvisa, che ha spezzato una giovane vita e scosso profondamente la comunità locale, non abituata a episodi di tale gravità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ucciso in strada. L’ultimo saluto ad Ambrosino TGPrealpina 11/04/2026 | Tragico agguato: ucciso trentenne Notizie correlate Una folla per l’ultimo saluto a Francesco Mazzoleni, giovane ciclista investito e ucciso: “Sempre con noi”Palazzago (Bergamo), 19 febbraio 2026 – Fuori dalla chiesa tanti palloncini bianchi. Leggi anche: L'ultimo saluto ad Angela Luce: voce e volto di Napoli Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Foggia, uomo ucciso per strada con colpi d'arma da fuoco; Ucciso in strada. L’ultimo saluto ad Ambrosino; Dino Carta ucciso per strada: Chi sa parli. Il giallo dell’audio, la caccia all’uomo in bici incappucciato; Omicidio a Foggia: uomo ucciso a colpi di arma da fuoco in via Caracciolo. Personal trainer freddato sotto casa a Foggia, mistero sul moventeUn omicidio è stato compiuto lunedì sera a Foggia. Un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in via Caracciolo a due passi dallo stadio Zaccheria nella zona semicentrale della città. ansa.it Foggia, uomo ucciso in strada con colpi d’arma da fuocoUcciso in strada a Foggia con colpi di arma da fuoco. La vittima è un personal trainer di 42 anni. L’omicidio è avvenuto in una zona semicentrale della città, a due passi dallo stadio Zaccheria. Sul p ... bari.repubblica.it Lutto cittadino oggi a Massa, per i funerali del 47enne ucciso a calci e pugni in piazza davanti al figlio di 11 anni. Restano in carcere i tre giovani fermati per l'omicidio. - facebook.com facebook Treviso, il funerale di Pietro Monici, colpito e ucciso da un albero x.com