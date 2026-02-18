Una folla per l’ultimo saluto a Francesco Mazzoleni giovane ciclista investito e ucciso | Sempre con noi

A Barzana, un’auto ha investito e ucciso Francesco Mazzoleni, 18 anni, mentre tornava a casa in bici dopo l’allenamento. La sua morte ha attirato molti amici e familiari, che hanno riempito la chiesa di Palazzago per l’ultimo saluto. I presenti hanno portato palloncini bianchi e foto del giovane ciclista, ricordando il suo sorriso e la passione per le due ruote. La tragedia ha scosso la comunità, che si stringe intorno ai genitori di Francesco. La sua memoria resterà viva tra chi lo conosceva.

Palazzago (Bergamo), 19 febbraio 2026 – Fuori dalla chiesa tant i palloncini bianchi. Una vita spezzata a 18 anni, quella di Francesco Mazzoleni, di Gromlongo di Palazzago, morto domenica pomeriggio a Barzana, travolto da un’auto lungo la strada provinciale, mentre sulla bicicletta da corsa tornava a casa alla fine del suo allenamento. Francesco sognava di diventare un grande ciclista e quest’anno, molto probabilmente, avrebbe corso il Giro d’Italia under 23 con la nuova squadra, la piemontese Goodshop Yoyogurt. L a parrocchia di Palazzago era gremita per l’ultimo saluto a Francesco. Proclamato dal Comune il lutto cittadino con l’invito a sospendere le attività tra le 14 e il termine delle esequie e di osservare un minuto di silenzio la mattina alle 11, nelle scuole in particolare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una folla per l’ultimo saluto a Francesco Mazzoleni, giovane ciclista investito e ucciso: “Sempre con noi” Francesco Mazzoleni morto investito a Barzana, il ciclista 18enne del Goodshop Team travolto vicino casaFrancesco Mazzoleni, giovane ciclista di 18 anni, ha perso la vita dopo essere stato investito a Barzana, Bergamo. Una folla commossa per l'ultimo saluto al ristoratore Francesco TerraUna folla si raduna per l’ultimo saluto a Francesco Terra, il ristoratore scomparso. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Una folla commossa per l'ultimo saluto al ristoratore Francesco Terra; Avigliana, una folla per l'ultimo saluto ad Aristide Sada; Una folla commossa per Graziella Sorrenti; Zoe Trinchero, a Nizza Monferrato i funerali della 17enne: una folla a darle l'ultimo saluto. LNB - L'AS Monaco senza Mike James vince a Nanterre davanti a una folla recordOltre 17.000 spettatori hanno risposto all’appello del Nanterre alla Défense Arena, sfidando pioggia e neve il giorno dopo San Valentino. Un pubblico da record per la LNB, ... pianetabasket.com Ad Anguillara i funerali di Federica Torzullo: una folla silenziosa per l'ultimo salutoLeggi su Sky TG24 l'articolo Ad Anguillara i funerali di Federica Torzullo: una folla silenziosa per l'ultimo saluto ... tg24.sky.it Lutto cittadino e commossa partecipazione dell’intera comunità di Palazzago per l’addio al 18enne Francesco Mazzoleni. facebook Nella casa del commiato ad Almenno San Bartolomeo, tantissimi amici si sono stretti attorno ai famigliari di Francesco Mazzoleni, il 18 di Palazzago che ha perso la vita in un incidente a Barzana mentre si allenava in bici. x.com