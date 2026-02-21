L' ultimo saluto ad Angela Luce | voce e volto di Napoli

Angela Luce, nota attrice e cantante napoletana, è scomparsa ieri all’età di 87 anni a causa di un deterioramento delle sue condizioni di salute. La sua morte ha suscitato emozioni tra amici e fan, che si sono radunati davanti alla chiesa di San Ferdinando per renderle omaggio. La salma è stata accolta da un applauso sincero mentre il corteo si preparava a partire, testimoniando l’affetto dei presenti. La sua memoria rimarrà viva nei ricordi di chi l’ha amata.

Strepitosa interprete di classici della canzone napoletana. Tanti artisti al suo funerale Si è spenta ieri a 87 anni, Angela Luce. Ad accompagnare il feretro un lungo applauso delle tante persone che accorse alla chiesa di San Ferdinando. Sullo sfondo le note di 'Bammenella', suonate dal sassofonista Marco Zurzolo, un brano composto da Viviani nel 1912 ma portato alla ribalta negli anni '70 proprio dalla diva napoletana. In mattinata, la camera ardente al Maschio Angioino: nella sala dei Baroni il cordoglio è stato accompagnato dalla voce di Angela Luce nelle sue celebri interpretazioni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Addio ad Angela Luce, a Napoli l’ultimo saluto col sax di ‘Bammenella’Angela Luce, cantante e attrice napoletana, è morta ieri all’età di 87 anni, dopo una lunga carriera dedicata alla musica e al teatro. Addio all’attrice Angela Luce, voce e volto di NapoliAngela Luce, nota attrice e cantante napoletana, è scomparsa oggi nella sua città a 87 anni. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L'ultimo saluto a Maria Franca Ferrero. I funerali ad Alba; Ad Alba l’ultimo saluto a Maria Franca Fissolo Ferrero; L'ultimo saluto a Bruno Cipolla, il più giovane oro olimpico italiano nel 1968; A Sant’Abbondio in tanti per l’ultimo saluto a don Giuseppe, con affetto e gratitudine. Saluto romano ad Acca Larentia, tutti proscioltiIl gup di Roma ha prosciolto le 29 persone, quasi tutti militanti di Casapound, indagate nell'ambito dell'indagine sui saluti romani davanti all'ex sede ... avvenire.it I saluti romani ad Acca Larentia, tutti proscioltiRiguarda 29 militanti di Casa Pound per l'adunata del 2024. Erano accusati violazione legge Scelba e Mancino (ANSA) ... ansa.it Tele Club Italia. . #Napoli ha reso oggi il suo ultimo saluto ad Angela Luce, l’artista scomparsa all’età di 87 anni. Cantanti, attori e istituzioni hanno partecipato ai funerali celebrati questa mattina nella chiesa di San Ferdinando. Presente anche il sindaco Gaeta - facebook.com facebook Chi è l’artista brava “La persona che, recitando o cantando, riesce a trasmettere al pubblico le proprie emozioni”. (Angela Luce) In foto: Angela Luce con Pier Paolo Pasolini durante le riprese di “Il Decameron”, 1971. x.com