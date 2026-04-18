Un uomo di 59 anni ha ucciso l’ex moglie e il suo nuovo compagno prima di gettarsi dalla torre del castello di Cossombrato, di cui possedeva le chiavi. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

A Cossombrato, in provincia di Asti, un uomo di 59 anni ha ucciso a roncolate l’ex moglie e il suo nuovo fidanzato. Poi si è tolto la vita gettandosi da una torre del castello del Paese. Tutti e tre avevano origini albanesi e vivevano in Italia da una ventina d’anni. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica del duplice omicidio-suicidio. Uccide l'ex moglie e il suo nuovo fidanzato Chi sono le tre vittime La dinamica dell'omicidio-suicidio Le indagini e il possibile movente Uccide l’ex moglie e il suo nuovo fidanzato Un uomo di 59 anni ha ucciso a roncolate la ex moglie e il suo nuovo fidanzato. Il duplice e drammatico omicidio è avvenuto a Cossombrato, nell’Astigiano: l’uomo, dopo il folle gesto, si è poi tolto la vita gettandosi da una torre del castello del Paese.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Uccide l'ex moglie e il suo nuovo fidanzato e si getta dalla torre, duplice omicidio-suicidio a Cossombrato

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Asti, uccide la ex e il compagno a roncolate poi si getta da una torre #asti x.com

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