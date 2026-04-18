Uccide ex e nuovo compagno con una roncola poi si suicida gettandosi dalla torre del castello di Cossombrato

Un uomo di 57 anni ha ucciso con una roncola l'ex moglie e il nuovo compagno, poi si è tolto la vita gettandosi dalla torre di un castello nella zona di Cossombrato. L'episodio si è verificato nel pomeriggio, attirando l'attenzione delle forze dell'ordine e dei soccorritori sul luogo. Le vittime sono state trovate prive di vita, mentre l'uomo ha compiuto il gesto estremo nel tentativo di scappare o reagire a qualcosa.

Un uomo di 57 anni ha ucciso l'ex moglie e il nuovo compagno con una roncola, poi si è suicidato gettandosi da una torre del castello di Cossombrato (Asti). L'assassino e la donna si chiamavano Astrit e Drita Koni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Uccide la ex e il compagno, poi si suicida. A Cossombrato, nell'Astigiano #ANSA x.com

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