Uccide la ex moglie e il compagno poi si lancia dal castello | tragedia nel Torinese

Una tragedia si è consumata nel Torinese, dove una persona ha ucciso la ex moglie e il nuovo compagno di lei. Dopo aver compiuto i delitti, si è gettata dal castello in cui lavorava. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era più nulla da fare. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Ha ucciso la ex moglie e il nuovo compagno di lei, poi si è tolto la vita lanciandosi dal castello dove lavorava. Tragedia a Cossombrato, nell’Astigiano, dove si è consumato un dramma che ha coinvolto tre persone. Le vittime e il gesto estremo L’uomo e la ex moglie erano entrambi di origine albanese: si tratta di Astrit Koni e Drita Koni, residenti in Italia da circa vent’anni. Dopo aver ucciso la donna e il suo nuovo compagno, l’uomo si è diretto verso il castello della zona, dove lavorava come giardiniere, e si è gettato nel vuoto. Indagini in corso Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e chiarire il contesto in cui è maturato il duplice omicidio seguito dal suicidio.🔗 Leggi su Feedpress.me

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