Tragedia familiare in Virginia | ex vicegovernatore uccide la moglie e si suicida

Nella notte in Virginia, si è consumata una tragedia familiare che ha sconvolto la comunità. L’ex vicegovernatore ha aperto il fuoco nella loro casa, colpendo la moglie e successivamente togliendosi la vita. L’incidente è avvenuto davanti ai figli della coppia, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’accaduto. La vicenda ha suscitato grande attenzione locale e ha portato a indagini da parte delle forze dell’ordine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La sparatoria nella notte davanti ai figli. Dramma nella notte in Virginia, dove l’ex vicegovernatore Justin Fairfax ha ucciso la moglie Cerina nella loro abitazione, per poi togliersi la vita. Al momento degli spari erano presenti anche i due figli adolescenti della coppia, che si trovavano in casa. È stato uno di loro a dare l’allarme contattando il 911. All’arrivo dei soccorsi, gli agenti hanno trovato entrambi i genitori ormai senza vita. Alla base una separazione conflittuale. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia, all’origine dell’omicidio-suicidio ci sarebbe una separazione particolarmente tesa, legata a un divorzio in corso.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia familiare in Virginia: ex vicegovernatore uccide la moglie e si suicida Justin Fairfax Kills Estranged Wife and Himself Amid Court-Ordered Mov Notizie correlate L'ex vicegovernatore dem della Virginia uccide la moglie e si suicidaL'ex vicegovernatore dem della Virginia, Justin Fairfax, uccide la moglie e si toglie la vita. Annandale, omicidio e suicidio: l’ex vicegovernatore uccide la moglieUna tragedia familiare ha sconvolto la comunità di Annandale questo giovedì 16 aprile 2026, quando l’ex vicegovernatore della Virginia, Justin... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Justin Fairfax, ex vicegovernatore della Virginia, uccide la moglie e si suicida; Usa, ex vicegovernatore della Virginia uccide la moglie e si suicida; Ex leader dem della Virginia implicato in un omicidio-suicidio familiare; L' ex vicegovernatore dem della Virginia uccide la moglie e si suicida. Ex leader dem della Virginia implicato in un omicidio-suicidio familiareUn ex esponente dem della Virginia ha sparato alla moglie prima di togliersi la vita; emergono dettagli sul divorzio, la perdita della custodia e le accuse che avevano segnato la sua carriera ... notizie.it Virginia, ex vicegovernatore uccide la moglie e si suicida: tragedia davanti ai figlialla base dell’omicidio-suicidio ci sarebbe una disputa legata a un divorzio in corso, descritto come particolarmente conflittuale ... adnkronos.com Tragedia familiare a Bisceglie: una coppia giù dal quinto piano del loro appartamento. Si ipotizza l'omicidio-suicidio x.com Tragedia familiare a Bisceglie: una coppia giù dal quinto piano del loro appartamento. Si ipotizza l'omicidio-suicidio - facebook.com facebook