Era ubriaco al volante Fa causa al Comune scatta il risarcimento

Francesco Rossi ha deciso di portare il Comune di Cerreto Guidi in tribunale dopo essere stato fermato dalla polizia per aver guidato sotto l’effetto di alcool e aver causato un incidente. Rossi sostiene che le multe e le sanzioni ricevute sono ingiuste e chiede un risarcimento di 300mila euro. La vicenda è avvenuta domenica scorsa, quando l’uomo, visibilmente ubriaco, ha perso il controllo della sua auto in via Roma, coinvolgendo un’altra vettura.

Cerreto Guidi (Firenze), 16 febbraio 2026 – Ha fatto causa al Comune di Cerreto Guidi dopo esser stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza a seguito di un incidente chiedendo un risarcimento di 300mila euro. E nonostante il verdetto di primo grado fosse stato favorevole all'ente, la vicenda potrebbe concludersi con un accordo stragiudiziale sulla base di un indennizzo di 15mila euro a favore del conducente sanzionato, chiudendo così una vicenda che si trascina da oltre tre lustri. È quanto si apprende in una determina comunale dello scorso 9 febbraio, per una vicenda risalente al dicembre del 2010 ricostruita in una delibera di giunta: l'utente della strada protagonista di questa storia, in seguito ad un incidente stradale sul territorio cerretese, «fu sottoposto ad alcol test e a una serie di procedimenti, ritenuti dallo stesso ' viziati ' da un utilizzo non corretto dell'apparecchiatura di rilevamento del tasso alcolemico».