U19 Silver | canestro allo scadere porta Le Torri in testa!

Nel campionato Under 19 Silver, il Basket Le Torri Albenga Ceriale ha ottenuto una vittoria all’ultimo secondo contro la Pallacanestro Vado Ceriale nella palestra di Ceriale. Con questa vittoria, la squadra si è posizionata in prima posizione in classifica. La partita si è conclusa con un canestro decisivo allo scadere del tempo, determinando il risultato finale.

Il Basket Le Torri Albenga Ceriale ha conquistato il primato nel campionato Under 19 Silver battendo la Pallacanestro Vado Ceriale con un soffio nella palestra di Ceriale. La vittoria, arrivata a soli 20 secondi dalla fine del match, permette ai padroni di casa di chiudere la prima fase in testa alla classifica dopo una sfida combattuta punto a punto. La rimonta decisiva di Martinetti e il primato in classifica. L’esito della sfida al vertice è stato siglato dal canestro di Martinetti proprio allo scadere, garantendo alle Le Torri un vantaggio di due punti. Il pivot è stato l’uomo della provvidenza, chiudendo la prestazione individuale con un totale di 21 punti, la sua migliore produzione offensiva finora.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - U19 Silver: canestro allo scadere porta Le Torri in testa! Notizie correlate Gol Kalulu: colpo di testa perfetto allo scadere del recupero, lo Stadium esplode di gioia! E che assist di Bogadi Redazione JuventusNews24Gol Kalulu, il difensore completa la rimonta nel recupero: stacco imperioso su assist del neo entrato Boga, finisce 2-2... U19, sfida decisiva al Palattinà: la Futura punta allo scudettoIl Palattinà si prepara ad accogliere oggi, alle ore 16:00, un appuntamento decisivo per il futuro della categoria Under 19.