Oggi alle 16:00 il Palattinà ospiterà una partita importante tra le squadre Under 19. La sfida si presenta come un momento cruciale nella stagione di questa categoria, con entrambe le formazioni che cercano di ottenere un risultato utile. La partita si svolgerà nel rispetto del calendario e delle normative vigenti, attirando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

Il Palattinà si prepara ad accogliere oggi, alle ore 16:00, un appuntamento decisivo per il futuro della categoria Under 19. La Cadi Antincendi Futura, squadra che ha dominato la stagione regolare e conquistato la Coppa, affronta il Cetraro in una sfida secca valida per le semifinali dei PlayOff. L’incontro rappresenta il passaggio obbligato per determinare chi avrà il diritto di sfidare la Gallinese o la Blinking di Soverato nella fase successiva del percorso calabrese. L’equilibrio tecnico tra le due compagini. Nonostante il primato della Cadi Antincendi Futura nel girone e i trofei già collezionati, l’impegno odierno non può essere considerato scontato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - U19, sfida decisiva al Palattinà: la Futura punta allo scudetto

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