Un ex leader politico ha espresso il suo pensiero su temi come populismo, autocrazie e cyberspazio, sottolineando le sfide che queste questioni pongono alla democrazia liberale. Durante un intervento pubblico, ha ricordato con gratitudine l’onore di essere stato invitato a parlare davanti a un pubblico presente per ascoltare le sue considerazioni.

È così rara la vera gratitudine che temo di incorrere nel peccato di vanità se comincio dicendovi che non appartengo al numero degli ingrati e che conserverò sempre un ricordo commosso dell’onore che mi concede la Fondazione Ingenio invitandomi a prendere la parola davanti a voi. Desidero ringraziare in modo particolare la sua presidente, Stella Coppi, per la gentilezza di avermi scelto per la seconda edizione di questi incontri, nei quali evochiamo la figura di un politico e giurista di statura europea. Conservo della mia relazione con Franco Frattini il ricordo migliore. Lo conobbi quando entrambi condividevamo responsabilità e l’onore di far parte del governo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Populismo, autocrazie e cyberspazio. Le sfide alla democrazia liberale secondo Aznar

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