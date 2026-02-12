a cento anni dalla sua morte ecco la quotidiana rivoluzione liberale di piero gobetti

A un secolo dalla sua scomparsa, la figura di Piero Gobetti continua a scuotere il mondo culturale italiano. La sua passione per la politica, la letteratura e il giornalismo resta viva, alimentando un’eredità che ancora oggi ispira chi lotta per un’Italia più libera e democratica. Un nome che, nonostante il tempo, non smette di essere al centro del dibattito pubblico.

Piero Gobetti: una inesauribile passione politica, letteraria e giornalistica animata da una concreta azione ideale. È questa la straordinarietà intrinseca ed estrinseca del giovane intellettuale, considerato il più romantico e profetico dei protagonisti del liberalismo italiano, che il 16 febbraio 1926, a soli 24 anni, moriva a Parigi per le ferite dello spietato pestaggio fascista subito a Torino. Una “prodigiosa giovinezza” come la definì Noberto Bobbio, che ad un secolo dal martirio evidenzia tutta l’eccezionale attualità complessiva della sua intera esistenza, dalla biografia alla lungimiranza politica, dalla genialità editoriale all’attitudine storiografica. 🔗 Leggi su Formiche.net

A cento anni dalla morte di Piero Gobetti, esce un nuovo libro sulla sua vita politica.

A Terni si ricorda Piero Gobetti a cento anni dalla sua morte.

