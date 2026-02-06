Il direttore sportivo della Lazio, Fabiani, ha chiarito la situazione di Romagnoli, spiegando che non c’è stato nessun errore da parte della società. Ha anche commentato Sarri, definendolo “brontolone”, ma ha confermato che il tecnico ha ancora due anni di contratto. Infine, ha parlato di Maldini, sottolineando che c’era un accordo già stabilito e che si aspetta il massimo dal difensore.

La presentazione di tre nuovi acquisti (Daniel Maldini, Edoardo Motta e Adrian Przyborek) diventa l’occasione per fare chiarezza su molte delle questioni che hanno infiammato l’ambiente Lazio nelle ultime settimane. A farlo ci pensa il d.s. Angelo Fabiani, che dopo aver introdotto gli ultimi arrivati, affronta tutti gli argomenti caldi del momento. A cominciare dalla vicenda Romagnoli. “La realtà non è quella raccontata dal suo agente (Enzo Raiola, ndr). E’ vero che per partire avrebbe dovuto rinunciare a tre mensilità. Ma non è stata una nostra richiesta fatta all’ultimo momento, faceva parte di un accordo complessivo raggiunto con i suoi agenti in base al quale noi, per favorire il trasferimento, rinunciavamo a circa 1 milione (tra prestito oneroso e riscatto obbligatorio, ndr) e loro rinunciavano a quelle mensilità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fabiani: "Su Romagnoli non ha sbagliato la Lazio. Sarri? Brontolone, ma ha due anni di contratto. E Maldini..."

Approfondimenti su Romagnoli Lazio

Dopo la sconfitta contro il Napoli, Maurizio Sarri interviene in TV per commentare la cessione di Castellanos e il mercato della Lazio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Romagnoli Lazio

Argomenti discussi: Lazio, il ds annuncia un nuovo arrivo e sul caso Romagnoli...; Lazio, VERTICE tra Sarri e Fabiani: tra serenità e Romagnoli, ecco gli argomenti del colloquio; Lazio, Romagnoli resta. E ora che succede? Giocherà o rimane fuori rosa; Enigma Romagnoli, Vecino va al Celta.

Caos Lazio, il ds Fabiani di fuoco su Romagnoli: Lo ringrazio, ma andremo davanti a un magistrato. Poi annuncia PedrazaA margine delle presentazioni di Motta, Przyborek e Maldini, il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani ha annunciato due nvoit di mercatoC'è l'accordo già siglato con tanto di contratto di Ped ... msn.com

Fabiani sul caso Romagnoli-Lazio: Vi faccio vedere i contratti, qualcuno sarà chiamato da un magistratoAngelo Fabiani, il direttore sportivo della Lazio, in conferenza stampa fa chiarezza sulla vicenda Romagnoli: Se l’operazione non è andata in ... fanpage.it

Lazio, il ds Fabiani: “Romagnoli Denuncerò Raiola, dovrà spiegare le condizioni per il trasferimento all’Al Sadd” In conferenza: “Devo ringraziare pubblicamente Romagnoli, perché è stato l’unico a utilizzare il buon senso. Soggetti che pensano che la Lazio s facebook

Fabiani durissimo con Raiola: "Caso Romagnoli, andremo per vie legali" #romagnoli sportmediaset.mediaset.it/mercato/lazio/… x.com