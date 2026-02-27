Il tecnico della Lazio ha deciso di confrontarsi con Maldini e Ratkov per individuare il nuovo centravanti. La squadra cerca un attaccante in sostituzione di Castellanos, che non ha dato prova di grande efficacia in questa stagione complicata. Da quando Immobile ha lasciato il reparto, la squadra fatica a trovare un riferimento in zona gol. La scelta tra i due giocatori sarà fondamentale per il futuro immediato.

Centravanti cercasi per provare a salvare la stagione. La partenza di Castellanos che peraltro non è che avesse brillato in questa tormentata annata calcistica, ha ingigantito i problemi di un reparto che dalla partenza di Immobile non trova più un vero bomber. Sarri si aggira per i vialetti del centro sportivo di Formello come Archimede Pitagorico alla ricerca della formula giusta che forse non esiste. Li ha provati tutti, magari sarà anche troppo integralista perché vuole determinati movimenti per la squadra, però finora l'esperimento di Daniel Maldini non sta dando gli effetti sperati. L'operazione recupero di un talento perso nei meandri di un carattere poco propenso alla battaglia non ha portato neppure un gol e numeri che cominciano a preoccupare dopo cinque partite giocate dall'inizio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lazio, Sarri sceglie tra Maldini e Ratkov

Prima pagina Tuttosport: “Lazio, Maldini e Ratkov”Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 7 gennaio 2026.

Leggi anche: Mercato Lazio, Sarri ‘sorpreso’: “Ratkov? Non lo conosco, non so che dire”

Temi più discussi: Torino - Lazio, le probabili formazioni: Sarri sceglie il suo undici; Serie A, Cagliari – Lazio: dove vederla e probabili formazioni; Cagliari-Lazio, le probabili formazioni; Probabili formazioni Cagliari-Lazio: le scelte di Pisacane e Sarri.

Lazio, tra Italia e Serbia: Materazzi Junior ha scelto la sua NazionaleRASSEGNA STAMPA - Gianfilippo Materazzi, calciatore della Lazio Under 17, ha scelto la Serbia. Il giovane calciatore, che ha doppio passaporto grazie alla mamma Maura Soldati (moglie di ... lalaziosiamonoi.it

Calciomercato Lazio | Basic, il suo futuro dipende da Sarri: la situazioneCALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - È tornato a galla, come accade di tanto in tanto, il problema dei rinnovi. Una grana che la Lazio sta rimandando da mesi ma che deve essere ... lalaziosiamonoi.it

Lazio, Taylor: “Obiettivo Coppa Italia, ma il campionato non è finito. Sarri mi chiede…” - facebook.com facebook

Rebus #Lazio, #Sarri deve fare delle scelte: sono tutti in bilico corrieredellosport.it/news/calcio/se…. x.com