Tutto pronto in Comune per la Giornata dello sportivo massese dell' Unvs

In Comune si stanno preparando per la “Giornata dello sportivo massese” organizzata dall’Unvs, prevista per il 19 aprile 2026. La manifestazione si svolgerà a Massa e si svolgerà con la partecipazione di numerosi atleti e rappresentanti sportivi della zona. Prima dell’evento, sarà osservato un minuto di silenzio in ricordo di un noto sportivo recentemente scomparso. La giornata si promette di essere un momento di incontro e celebrazione dello sport locale.

Massa, 19 aprile 2026 – C'è attesa, seppur con il lutto al braccio per la morte di Giacomo Bongiorni, a cui verrà dedicato un minuto di silenzio, per la 'Giornata dello sportivo massese'. Il tradizionale appuntamento promosso dalla sezione massese “Bacchilega-Targioni” dell’Unione nazionale veterani dello sport, con il patrocino del Comune di Massa, in programma domani alle ore 10 nella sala consiliare del municipio. Non solo sport ma anche riconoscimenti alle associazioni impegnate nel sociale e alle “ botteghe storiche ” massesi, al mondo dell’arte, della cultura e dello spettacolo. Sicuramente al di la di campionati e gare, l'evento sportivo più atteso dell'anno sia da atleti, allenatori, dirigenti, società e dagli stessi veterani, dopo la chiusura con il botto del 2025.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tutto pronto in Comune per la “Giornata dello sportivo massese” dell'Unvs Notizie correlate Tutto pronto a Ponte per la 45ª edizione dello storico Carnevale PonteseTempo di lettura: 3 minutiPonte si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la 45ª edizione dello storico Carnevale Pontese. Tutto pronto per l’antico rito dello ZanniDal 2011, accanto ai Carnevali storici di Ascoli, Castignano e Offida, figura anche quello dell’alta valle del Garrafo, che coinvolge Pozza, Umito,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tutto pronto per il primo Festival della Custodia: il territorio si racconta attraverso chi se ne prende cura; Tutto pronto per la cerimonia di consegna del premio Una città per lo Sport Albano Aramini 2026; REGIONE LAZIO IN COMUNE: TUTTO PRONTO PR IL PRIMO APPUNTAMENTO; Riapre il parco dei Renai, ed è subito estate. Tutto pronto in Comune per la Giornata dello sportivo massese dell'UnvsOltre ai premi agli atleti, allenatori, dirigenti, società e veterani, anche i riconoscimenti ad associazioni, 'botteghe storiche', personaggi dell’arte, della cultura e dello spettacolo ... lanazione.it Tutto pronto per l’Agrifiera: Pontasserchio diventa capitale toscana del mondo agricoloDal 23 aprile al 3 maggio oltre cento eventi tra tradizione, innovazione e spettacolo. Per la seconda volta sarà una fiera diffusa: le iniziative si estenderanno oltre l’area principale, coinvolgendo ... msn.com #Cronaca #EconomiaeLavoro #Quisvapo Sorrento, tutto pronto per l’inaugurazione di “Qui Svapo” in Corso Italia - facebook.com facebook