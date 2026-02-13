Tutto pronto per l’antico rito dello Zanni, che quest’anno torna a coinvolgere le frazioni di Pozza, Umito, Montacuto e Pito, nell’alta valle del Garrafo, nel comune di Acquasanta Terme, dopo essere stato inserito nel calendario ufficiale dei Carnevali storici nel 2011.

Dal 2011, accanto ai Carnevali storici di Ascoli, Castignano e Offida, figura anche quello dell’alta valle del Garrafo, che coinvolge Pozza, Umito, Montacuto e Pito, frazioni del comune di Acquasanta Terme. Una tradizione antichissima, le cui origini risalgono al 1530, quando i maestri comacini giunti dalla Lombardia importarono la maschera dello Zanni, destinata a diventare simbolo identitario di queste comunità. Nelle Marche solo il Carnevale di Fano può vantare radici più lontane nel tempo. Eppure quello dell’alta valle del Garrafo resta uno dei più originali e meno conosciuti, forte di una storia ben definita e tramandata nei secoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le Tre Case sull’Amiata hanno recentemente ospitato la tradizionale “Befanata”, un rito popolare antico e radicato nella cultura locale.

L’uccisione del maiale rappresenta un'antica tradizione radicata nella cultura contadina italiana.

