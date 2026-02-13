Tutto pronto a Ponte, dove questa mattina sono stati allestiti gli ultimi dettagli per la 45ª edizione dello storico Carnevale Pontese, che torna dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, portando in piazza carri, maschere e sfilate tradizionali.

Tempo di lettura: 3 minuti Ponte si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la 45ª edizione dello storico Carnevale Pontese. Domenica 15 e martedì 17 febbraio, cinque grandi carri allegorici in cartapesta sfileranno lungo le strade del paese, regalando spettacolo, colori ed emozioni. Vere e proprie opere d’arte, i carri sono il frutto di un intenso lavoro che coinvolge da settimane tanti giovani e anche bambini, impegnati con passione e dedizione nella realizzazione di autentici capolavori artigianali. La manifestazione, organizzata dall’APS Pontis in collaborazione con il Comune di Ponte, il Forum Giovani, l’ANSPI Santa Generosa e l’Istituto Comprensivo di Ponte, si conferma un evento di eccellenza nel panorama culturale locale, capace di coniugare tradizione e innovazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tutto pronto a Ponte per la 45ª edizione dello storico Carnevale Pontese

Il Carnevale degli Este si avvicina, con eventi programmati per il 14 e 15 febbraio nel centro storico di Ferrara.

