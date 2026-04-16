Il lato beauty della Milano Design Week che forse non conosci | le esperienze immersive da provare

Durante la Milano Design Week, oltre alle esposizioni di arredi e progetti industriali, si sono sviluppate molte esperienze immersive dedicate alla bellezza. Queste iniziative offrono ai visitatori la possibilità di immergersi in ambienti interattivi e multisensoriali, creando un legame diretto con il pubblico. La manifestazione si sta allargando oltre le tradizionali installazioni, includendo anche momenti dedicati al benessere e all’estetica, che coinvolgono diversi linguaggi creativi.

Negli ultimi anni, la Milano Design Week ha smesso di essere soltanto il palcoscenico del progetto industriale e dell’arredo, per trasformarsi in un territorio sempre più ibrido, dove linguaggi diversi si incontrano e contaminano. Tra questi, la bellezza si è ritagliata uno spazio sempre più centrale, non più relegata a un’estetica superficiale, ma riconosciuta come parte integrante del design contemporaneo. Profumi, skincare e make-up entrano negli spazi espositivi con la stessa autorevolezza degli oggetti di design, dialogando con architetture, installazioni e materiali. Il risultato è un racconto sensoriale più ampio, in cui il gesto quotidiano della cura di sé diventa esperienza progettuale, capace di attivare memoria, emozione e percezione.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Il lato beauty della Milano Design Week che (forse) non conosci: le esperienze immersive da provare Notizie correlate The Giants: sette serate immersive per la Milano design weekIn occasione della Milano Design Week, prende vita The Giants, un’installazione che celebra la forza espressiva del mosaico artistico contemporaneo,... Superstudio Design alla Milano Design Week 2026 tutto quello che c’è da sapereSe c’è un luogo che durante la Milano Design Week riesce ogni anno a sorprendere anche i più smaliziati frequentatori del Fuorisalone, quello è... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Gli eventi da non perdere alla Milano Design Week 2026; Design Week: la mappa dei primi eventi imperdibili; Design is an Act of Love by Samsung; Cosa vedere alla Milano Design Week 2026. Il lato beauty della Milano Design Week che (forse) non conosci: le esperienze immersive da provareIl gesto quotidiano della cura di sé diventa esperienza progettuale tra profumi, luce e installazioni immersive. Il beauty ridefinisce il design contemporaneo alla Milano Design Week ... panorama.it Tutte le auto della Milano Design Week 2026Alla Milano Design Week, dal 21 al 26 aprile, ci sono Fiat, Audi, Renault, MINI, Dongfeng, Italdesign, Continental, Pininfarina e Lepas ... msn.com Durante la Milano Design Week, il Fuorisalone trasforma la città in un percorso diffuso di eventi, mostre e installazioni. Non esiste un’unica location: tutto Milano diventa una mappa da esplorare! Se ti stai chiedendo cosa vedere al Fuorisalone Milano 2026, qu facebook Alla Milano Design Week Continental, produttore leader di pneumatici premium presenta The Sound of Premium, un’esperienza immersiva incentrata sulla percezione del suono urbano x.com