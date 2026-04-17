Salone del Mobile 2026 | gli appuntamenti beauty del Fuorisalone da non perdere

Durante il Salone del Mobile 2026, il Fuorisalone dedica spazio anche al settore beauty, con numerose installazioni, progetti ed eventi organizzati da diversi brand. Questa presenza rafforza la connessione tra design e cosmetica, coinvolgendo visitatori in appuntamenti dedicati alla bellezza e all’innovazione. Gli eventi si svolgono in vari luoghi della città, offrendo un’occasione per scoprire le ultime novità del settore in un contesto artistico e creativo.

Protagonista, in questo vortice di happening, è anche il mondo della bellezza, che anche per questa edizione del Fuorisalone non ha mancato di stringere collaborazioni con celebri artisti e designer per dare vita a progetti esperienziali e iniziative capaci di fondere le ispirazioni del mondo cosmetico con le suggestioni dell'universo artistico. Tanti gli appuntamenti in programma firmati da tanti brand beauty, che non abbiamo raccolto qui per voi. Valentino Beauty apre un pop-up immersivo animato con i pattern di Taboo!, pseudonimo di Stephen Tashjian, l’artista newyorkese che ha fatto dell’energia e della vitalità i suoi tratti distintivi.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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