tutti alla scoperta della settima arte con gli studenti di cinema

Gli studenti di cinema avviano “CineLimbià”, perché vogliono avvicinare il pubblico alla settima arte. Ogni sera, proiettano film internazionali con sottotitoli in diverse lingue per favorire lo scambio culturale. L’evento si svolge in un cinema storico del centro, che si apre gratuitamente al pubblico locale. La scelta dei film mira a mostrare le varie tecniche narrative e stilistiche del cinema contemporaneo. La prima proiezione si tiene questa sera alle 20.30.

Dalla passione per il cinema a una nuova proposta di incontro, confronto e condivisione culturale. Si apre oggi l’iniziativa “ CineLimbià ”, che propone una serie di proiezioni, a ingresso gratuito, con l’obiettivo di creare interesse e passione verso la settima arte. CineLimbià-Lungometraggi a corta distanza è il titolo dell’iniziativa, che si propone come un percorso sperimentale promosso dall’amministrazione per trasformare il cinema in uno strumento di incontro, cultura e coesione sociale. Il progetto è anche un ponte tra generazioni. Il cuore di questa iniziativa batte infatti grazie all’idea di alcuni giovani limbiatesi, studenti dell’istituto cinematografico Michelangelo Antonioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

