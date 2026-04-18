Turkish Airlines è regina dei cieli in Europa con 500 aeromobili

Nel 2025, Turkish Airlines ha rafforzato la propria presenza in Europa, confermandosi come la compagnia con il maggior numero di voli operati nella regione. Con una flotta di circa 500 aeromobili, la compagnia continua a espandere le sue rotte e a mantenere una posizione di rilievo nel settore del trasporto aereo. La crescita si è consolidata nel corso dell'anno, senza interruzioni rispetto ai dati degli anni precedenti.

Un percorso in crescita quello di Turkish Airlines che ha proseguito il suo percorso di crescita nel corso del 2025 confermando la propria posizione di network carrier con il maggior numero di voli operati in Europa. Nonostante tensioni geopolitiche e incertezze macroeconomiche, legate alle guerre commerciali e criticità nel settore dell’aviazione, la Compagnia ha ampliato la propria flotta del 5% su base annua, raggiungendo 516 aeromobili alla fine del 2025. Turkish Airlines ha inoltre inaugurato la fase dei ’secondi 500’ trasportando 92,6 milioni di passeggeri e movimentando 2,2 milioni di tonnellate di merci, registrando i migliori risultati operativi della propria storia.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Turkish Airlines è regina dei cieli in Europa con 500 aeromobili Flying Turkish Airlines Economy in 2025 (Full Review) SINGAPORE-ISTANBUL Notizie correlate La regina dei cieli. Linda, la più giovane comandante d’Italia è una pilota pistoiesedi Linda Meoni PISTOIA Più di duemila ore di volo accumulate, a guardare il mondo in prima fila dalla cabina di pilotaggio dell’aereo. Europa divisa su basi e cieli per gli UsaParigi consente solo supporto difensivo, mentre la Germania si richiama ai trattati esistenti. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Turkish Airlines è regina dei cieli in Europa con 500 aeromobili; Italo, le offerte per viaggiare risparmiando; Nuove nomine nella Direzione Esecutiva di Turkish Airlines. Turkish Airlines è regina dei cieli in Europa con 500 aeromobiliUn percorso in crescita quello di Turkish Airlines che ha proseguito il suo percorso di crescita nel corso del ... msn.com Nuove nomine nella Direzione Esecutiva di Turkish AirlinesISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Nuove nomine nella Direzione Esecutiva di Turkish Airlines. Murat Seker, che ha ricoperto per molti anni ruoli chiave nella compagnia di bandiera turca, tra cui quelli ... toscanamedianews.it Nuove nomine nella Direzione Esecutiva di Turkish Airlines - facebook.com facebook