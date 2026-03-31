Europa divisa su basi e cieli per gli Usa

L'Europa si trova divisa riguardo alle restrizioni sui voli militari provenienti dagli Stati Uniti. Alcuni paesi hanno deciso di chiudere lo spazio aereo per gli aerei da guerra statunitensi, mentre altri hanno continuato a concedere autorizzazioni. La questione riguarda le misure adottate e le decisioni prese dai vari governi europei in risposta alle recenti questioni di sicurezza e alle politiche di volo militare.

Parigi consente solo supporto difensivo, mentre la Germania si richiama ai trattati esistenti. Linee opposte sul sostegno logistico alle operazioni contro Teheran Dalla chiusura dello spazio aereo per gli aerei da guerra statunitensi alle autorizzazioni condizionate sull’utilizzo di basi militari, le principali capitali europee hanno finora assunto posizioni diverse rispetto alle esigenze degli Stati Uniti di avere punti di appoggio per le operazioni belliche contro l’Iran. Tra la linea dura di Madrid e quella decisamente più morbida di Londra, si collocano le posture intermedie adottate da Parigi e Berlino. La posizione ufficiale del governo di centrosinistra iberico è stata sintetizzata dalla ministra della Difesa Margarita Robles. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Europa divisa su basi e cieli per gli Usa Articoli correlati Europa divisa sulle basi agli Usa: Madrid chiude, Londra apre e Berlino ambiguaParigi consente solo supporto difensivo, mentre la Germania si richiama ai trattati esistenti. Attacco Iran: Europa divisa, basi militari a rischioLe reazioni dei Paesi dell’Unione Europea si stanno delineando in modo frammentato a seguito dell’attacco avvenuto in Iran, lasciando emergere... Europe’s View on Operation Epic Fury Approfondimenti e contenuti su Europa divisa Temi più discussi: Unione Europea: più paralizzata che divisa; Europa incompiuta, industria sotto pressione: la sfida della sovranità economica tra crisi e competizione globale. Parla Ronzulli; Aula divisa ma sull’immigrazione vince il ‘sì’ alla stretta, il Parlamento UE approva il controverso regolamento rimpatri; Spagna chiude i cieli alla guerra: stop ai voli Usa e Israele sull’Iran. Europa divisa sulle basi agli Usa: Madrid chiude, Londra apre e Berlino ambiguaParigi consente solo supporto difensivo, mentre la Germania si richiama ai trattati esistenti. Linee opposte sul sostegno logistico alle operazioni contro Teheran ... ilgiornale.it L’Europa in aiuto di Cipro sotto tiro: basi, spionaggio, alleanze (e affari)La neve è caduta sui Troodos, i monti nella parte centrale di Cipro. Una coda dell’inverno. Ma su alcune di queste cime ci sono «macchie» bianche anche in agosto: le cupole che racchiudono le antenne ... corriere.it Lina è una stilista di successo, divisa tra l’Europa e Buenos Aires, finché una sera in Svizzera qualcosa si rompe. Al suo ritorno in Argentina sceglie il silenzio: è proprio lì che riemergono i ricordi rimossi e le fragilità irrisolte. Un viaggio intimo per capire chi sia - facebook.com facebook C’è un problema enorme in Europa. E non è fuori dai confini. È dentro. L’Unione non riesce a decidere niente. Si blocca da sola, o meglio: si fa fermare da chi la vuole più debole. Ed è successo ancora con la decisione dell’Ungheria di Viktor Orbán e della Slo x.com