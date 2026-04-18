Turiste violentate in centro a Milano | è caccia allo stupratore

Nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 aprile, due giovani donne sono state vittime di violenza sessuale nel centro di Milano. Le autorità stanno conducendo le indagini e sono in corso le ricerche per identificare e catturare l’autore dell’aggressione. La polizia ha già ascoltato alcune testimoni e sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Due ragazze sarebbero state violentate nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 aprile in centro a Milano. Si tratta di una 23enne e una 24enne, olandesi, in città per turismo. Secondo il loro stesso racconto, dopo la serata passata in un locale hanno incontrato, in piazza del Duomo, due giovani.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Turiste transgender violentate dal gruppo a Napoli, condanne confermate in AppelloConfermate in appello le condanne agli autori delle violenze ai danni di due ragazze transgender nel 2024 a Napoli; le pene vanno da oltre 4 anni a... Due giovani turiste olandesi: “Noi, violentate dietro piazza Duomo”. Il racconto sotto choc, i sospetti su un 30enneMilano, 18 aprile 2026 – Mancano cinque minuti alle 5 quando l’ambulanza parte dalla caserma di via Moscova: a bordo ci sono due turiste olandesi di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Violenta e rapina due turiste conosciute in centro a Milano: caccia all’aggressore; Due giovani turiste olandesi: Noi, violentate dietro piazza Duomo. Il racconto sotto choc, i sospetti su un 30enne; La condivisione dei profili social, poi gli abusi: Violentante a due passi dal Duomo di Milano; Caos in un bus in centro: ladro aggredisce una turista e alcuni poliziotti. Turiste violentate in centro a Milano: è caccia allo stupratoreL'orrore dopo la serata in Duomo e la fuga in caserma: il nickname su Instagram potrebbe incastrare l'uomo che ha violentato due turiste nella zona di via Larga ... milanotoday.it Due turiste olandesi violentate nei pressi di piazza Duomo a Milano, è caccia allo stupratoreViolenza sessuale nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 aprile in centro a Milano. Vittime due ragazze di 23 e 24 anni di nazionalità olandese, che si trovavano a Milano per turismo. Le due ragazze ... blitzquotidiano.it Stupro di gruppo a Matera a turiste minorenni, 4 condanne: "Le hanno condotte in una zona buia e violentate" x.com Due turiste olandesi arrivate da tre giorni a Milano. La serata in un locale del centro, poi la passeggiata in piazza del Duomo e l’incontro con due giovani nordafricani. Le chiacchiere in inglese, poi uno dei due ragazzi si allontana e le due giovani — 23 e 24 a facebook