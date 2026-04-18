Due giovani turiste olandesi di 23 e 24 anni hanno riferito di essere state vittime di violenza nella zona dietro piazza Duomo a Milano. Le due donne hanno chiesto aiuto ai carabinieri poco prima delle 5, dopo aver subito un'aggressione. Un'ambulanza è partita dalla caserma di via Moscova con a bordo le due vittime, che hanno fornito dettagli sull’accaduto. Sono in corso indagini per identificare eventuali sospetti, tra cui un uomo di circa 30 anni già sotto osservazione.

Milano, 18 aprile 2026 – Mancano cinque minuti alle 5 quando l’ambulanza parte dalla caserma di via Moscova: a bordo ci sono due turiste olandesi di 23 e 24 anni, che poco prima hanno chiesto aiuto ai carabinieri della stazione dicendo di essere state violentate in centro. Sono sotto choc, faticano a mettere insieme i ricordi. I sanitari di Areu le accompagnano alla clinica Mangiagalli per affidarle alle cure degli specialisti del centro anti violenza. Con loro non hanno i cellular i, che sarebbero stati portati via dall’aggressore, ma nel primo pomeriggio i militari riescono a rintracciarle nell ’albergo di viale Zara in cui hanno alloggiato nei giorni scorsi (oggi ripartiranno per rientrare a casa) e le invitano a tornare nei loro uffici per sporgere denuncia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Due giovani turiste olandesi: “Noi, violentate dietro piazza Duomo”. Il racconto sotto choc, i sospetti su un 30enne

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