Turiste transgender violentate dal gruppo a Napoli condanne confermate in Appello

In Napoli, le condanne per le violenze ai danni di due donne transgender sono state confermate in appello. Gli autori dei fatti, avvenuti nel 2024, sono stati condannati a pene che vanno da più di quattro a oltre sei anni di reclusione. La decisione riguarda le persone coinvolte nell'aggressione avvenuta in quella città, con le condanne che sono state mantenute rispetto alla sentenza di primo grado.

Confermate in appello le condanne agli autori delle violenze ai danni di due ragazze transgender nel 2024 a Napoli; le pene vanno da oltre 4 anni a oltre 6 anni di reclusione. 🔗 Leggi su Fanpage.it Stalking contro Bassetti: condanne confermate in appelloA renderlo noto è stato lo stesso medico con un post pubblicato su Facebook, in cui ha espresso soddisfazione per la decisione dei giudici A renderlo... Marano, ucciso e sciolto nell’acido: confermate in appello condanne per i due killerA oltre venticinque anni da uno dei più brutali omicidi legati alla criminalità organizzata in Campania, arriva una nuova conferma da parte della...