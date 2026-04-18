Turiste olandesi violentate in via Larga a Milano identificato l'aggressore | prima la rapina poi gli abusi

Due giovani turiste olandesi di 23 e 24 anni hanno riferito di essere state vittime di una rapina seguita da aggressioni sessuali in via Larga a Milano. La polizia ha identificato l’autore dell’episodio, che avrebbe agito subito dopo aver sottratto loro alcuni effetti personali. Le due donne hanno presentato denuncia presso le forze dell’ordine, che stanno raccogliendo elementi per le indagini.

Due turiste olandesi di 23 e 24 anni hanno denunciato di essere state violentate e derubate in via Larga. Dall'analisi delle telecamere, gli inquirenti sono riusciti a identificare l'aggressore: si tratta di un 31enne con precedenti per rapina e lesioni.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Due turiste olandesi denunciano violenza sessuale in centro a Milano, caccia all'aggressore: c'è l'identikitDue turiste olandesi sono state aggredite e violentate in zona via Larga a Milano dopo aver incontrato un uomo in piazza Duomo. Due giovani turiste olandesi: “Noi, violentate dietro piazza Duomo”. Il racconto sotto choc, i sospetti su un 30enneMilano, 18 aprile 2026 – Mancano cinque minuti alle 5 quando l’ambulanza parte dalla caserma di via Moscova: a bordo ci sono due turiste olandesi di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Due giovani turiste olandesi: Noi, violentate dietro piazza Duomo. Il racconto sotto choc, i sospetti su un 30enne; Violenta e rapina due turiste conosciute in centro a Milano: caccia all’aggressore; Orrore a Milano. Due turiste stuprate vicino a piazza Duomo; La condivisione dei profili social, poi gli abusi: Violentante a due passi dal Duomo di Milano. Turiste olandesi violentate in via Larga a Milano, identificato l’aggressore: prima la rapina, poi gli abusiÈ stato identificato l'uomo denunciato per violenza sessuale da due turiste olandesi di 23 e 24 anni. Agli inquirenti, le due ragazze hanno raccontato di essere state avvicinate da un uomo che avrebbe ... fanpage.it Turiste olandesi violentate a Milano, identificato l'aggressore: «L'incontro in Duomo, era con un amico». La ricostruzioneSarebbe un uomo di circa 30 anni, con precedenti per rapina e lesioni e di nazionalità marocchina, l'uomo accusato di violenza sessuale da due turiste olandesi a Milano: le due ... leggo.it Corriere della Sera. . Due turiste olandesi arrivate da tre giorni a Milano. La serata in un locale del centro, poi la passeggiata in piazza del Duomo e l’incontro con due giovani nordafricani. Le chiacchiere in inglese, poi uno dei due ragazzi si allontana e le due facebook