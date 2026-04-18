Due turiste olandesi hanno presentato una denuncia per violenza sessuale avvenuta nel centro di Milano. La polizia ha avviato le indagini e sta cercando di identificare un sospetto sulla base di un identikit fornito dalle vittime. Al momento, non ci sono altre informazioni ufficiali riguardo alla dinamica dell’accaduto o alle caratteristiche del sospetto. Le autorità stanno proseguendo le verifiche per chiarire i fatti.

Due turiste olandesi sono state aggredite e violentate in zona via Larga a Milano dopo aver incontrato un uomo in piazza Duomo. Le indagini dei carabinieri si concentrano su un 31enne marocchino, già noto per furti e rapine, identificato tramite il suo profilo Instagram scambiato con le vittime prima della violenza sessuale. Le giovani sono state assistite alla clinica Mangiagalli. Due turiste aggredite a Milano Due turiste olandesi di 23 e 24 anni hanno denunciato un’aggressione avvenuta nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 aprile nel centro di Milano. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le giovani avevano trascorso la serata in un locale prima di incontrare casualmente due uomini in piazza del Duomo intorno alle 4:00 del mattino.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Due turiste olandesi denunciano violenza sessuale in centro a Milano, caccia all'aggressore: c'è l'identikit

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