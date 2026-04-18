Due turiste sono state aggredite e abusate da un uomo che, dopo averle rapinate, le ha costrette a subire abusi per riavere le proprie cose. L’uomo aveva prima sottratto il cellulare a una ragazza e la borsa a un’altra, per poi minacciarle e abusare di entrambe. L’episodio si è verificato in un’area frequentata da turisti e le giovani hanno riportato lesioni e traumi. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Prima si è impossessato del cellulare di una ragazza e della borsa dell'altra, poi ha abusato delle due giovani per restituire il maltolto. E' quanto hanno dichiarato le due turiste olandesi nella denuncia per violenza sessuale nei confronti di un 31enne di origini marocchine che è ora ricercato. Nel loro racconto le due giovani, 23 e 24 anni, hanno riferito che l'altra notte, attorno all'una, stavano bevendo del limoncello su una panchina in piazza Duomo. Ad un certo punto si sono avvicinati due individui con cui hanno cominciato a chiacchierare. Con uno si sono scambiate anche il contatto Instagram. Dopo che l'amico si è allontanato, le due ragazze e il 31enne hanno cominciato a darsi dei baci.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Turiste aggredite e abusate per riavere borsa e telefono rapinati

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