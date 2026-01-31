Donne abusate | il silenzio dei colpevoli la voce delle vittime in cerca di giustizia

Nel tentativo di fare luce su un caso di abusi sessuali su minori, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubblici tre milioni di pagine di documenti relativi a Jeffrey Epstein. Si tratta di un passo importante, che potrebbe rivelare dettagli nascosti e portare alla luce le connessioni tra il potente e le vittime. La vicenda rischia di scuotere ancora di più un sistema che troppo spesso ha taciuto.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubblici tre milioni di pagine di documenti relativi al caso di Jeffrey Epstein, un'operazione che avrebbe dovuto portare alla luce la verità su un'organizzazione di abusi sessuali su minori e sull'ampio network di potere che l'ha protetta. Ma l'effetto è stato l'esatto contrario: invece di chiudere il cerchio della giustizia, la divulgazione ha scatenato un'ondata di indignazione tra le vittime, che si ritrovano esposte al pubblico senza alcuna protezione. I nomi delle persone che hanno subito violenze, molti dei quali non hanno mai chiesto di essere riconosciuti, sono stati resi visibili senza alcuna censura.

